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عربي-دولي

إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!

Lebanon 24
20-07-2025 | 00:51
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رفعت هونغ كونغ مستوى التحذير من الأعاصير إلى الدرجة القصوى، مع اقتراب الإعصار "فيبا" من سواحلها، وسط مخاوف من رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 118 كيلومتراً في الساعة. ودعت السلطات السكان إلى البقاء داخل منازلهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
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وأعلن المرصد الجوي في بيان رسمي اليوم الأحد أن الإعصار يمثل تهديداً جدياً للمدينة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يمر على بُعد نحو 50 كيلومتراً فقط إلى الجنوب من هونغ كونغ، حوالى منتصف النهار.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، أدى الإعصار حتى الآن إلى سقوط شجرتين وإصابة شخص واحد، فيما لجأ ما لا يقل عن 198 شخصاً إلى مراكز الإيواء التي وفّرتها الحكومة.

الإعصار ألحق أيضاً اضطرابات كبيرة بحركة الطيران، إذ تم إلغاء أكثر من 500 رحلة في مطار هونغ كونغ الدولي، ما أثر على نحو 80 ألف مسافر. وتوقعت السلطات استئناف حوالي 400 رحلة في فترة ما بعد الظهر، مع تراجع حدة الإعصار.

ويُشار إلى أن هذا هو أول تحذير من المستوى العاشر تصدره هونغ كونغ منذ إعصار "ساولا" عام 2023، الذي تسبب في انهيارات أرضية واسعة وسقوط آلاف الأشجار، وأدى إلى إصابة أكثر من 80 شخصاً.
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