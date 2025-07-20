لمواجهة الصين.. هذا ما قامت به الولايات المتحدة الاميركية

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وبحسب الموقع، "مقاتلة من الجيل الرابع وما فوق، مصممة لسد الفجوة بين الطائرات التقليدية ومنصات الجيل الخامس مثل F-22 Raptor وF-35 Lightning II، تُعدّ F-15EX تطويرًا لطائرة F-15E Strike Eagle الحالية. وتفتقر طائرة Eagle بشكل ملحوظ إلى قدرات التخفي التي تتمتع بها نظيراتها من الجيل الخامس، ومع ذلك، فإن هذه الطائرة الحربية المتطورة تعوّض هذا النقص بسرعتها الفائقة، وقدرتها على حمل الحمولة، وإلكترونياتها المتطورة. طائرة F-15EX هي في الأساس شاحنة صواريخ طائرة تُستخدم لتحقيق التفوق الجوي في البيئات المتنازع عليها، مثل بحر الصين الجنوبي أو فوق تايوان".وتابع الموقع، "طائرة F-15EX مُجهزة برادار Raytheon An/APG-82(v)1 النشط إلكترونيًا (AESA)، الذي يوفر كشفًا وتتبعًا فائقين للأهداف على مسافات طويلة، حتى في البيئات المتنازع عليها ذات التشويش الإلكتروني الشديد. ويُعزز نظام Eagle للإنذار السلبي/النشط والقدرة على البقاء (EPAWSS) قدرة الطائرة على اكتشاف ومواجهة تهديدات الرادار والصواريخ المعادية، مما يُحسّن القدرة على البقاء في السيناريوهات العالية الخطورة. وبفضل حمولتها الهائلة التي تصل إلى 29,500 رطل، بما في ذلك القدرة على حمل ما يصل إلى 12 صاروخًا جو-جو أو ذخائر بعيدة المدى، مثل صاروخ AGM-158C طويل المدى المضاد للسفن (LRASM)، تستطيع طائرة F-15EX مهاجمة أهداف متعددة في آنٍ واحد، مما يجعلها مثالية للمهام جو-جو وجو-أرض. ويتراوح مدى صاروخ AGM-158C LRASM نفسه بين 250 و300 ميل، مما يسمح لطائرة F-15EX Eagle II باستهداف السفن الحربية الصينية والقوات البرمائية في حال احتمال غزو تايوان".وأضاف الموقع، "كما أن الأسلحة الأسرع من الصوت التي يمكن لطائرة F-15EX حملها، مثل صاروخ "آرو"، تُعزز قدرة الطائرة على الضرب البعيد المدى، وهي قدرة أساسية في عصرنا الحالي الذي يتميز بأنظمة منع الوصول/منع دخول المنطقة المتقدمة (A2/AD). ويمكن أن يستخدم الأميركيون الذين يقودون طائرة F-15EX هذه الأسلحة لاستهداف أهداف عالية الأهمية وحساسة زمنيًا على طول الساحل الصيني المكشوف، مثل القواعد البحرية أو منشآت الإطلاق الفضائية في هاينان جنوب الصين. إن الفكرة التي تدور في أذهان الاستراتيجيين هي أن طائرة F-15EX ستكون بمثابة منصة دفاعية، تبقى خارج نطاق شبكة الصين الإقليمية المعقدة من أنظمة (A2/AD)، مما يُكمّل المنصات الأكثر تخفيًا، مثل الجيل الخامس من طائرة F-35 Lightning II. ويمكن استخدام طائرة F-35 بدورها لشن هجمات أعمق في المجال الجوي للعدو، بالاعتماد على قدراتها التخفي للتهرب من الدفاعات الجوية الصينية والنجاة سالمًا".وبحسب الموقع، "تستطيع طائرة F-15EX Eagle II الوصول إلى سرعات تصل إلى 2.9 ماخ، مما يجعلها أسرع من طائرة F-35 ومعظم المقاتلات الصينية، بما في ذلك طائرة "Chengdu J-20 "Mighty Dragon الصينية من الجيل الخامس. وتزيد خزانات الوقود المطابقة لطائرة F-15EX من مدى قتالها، مما يُمكّنها من القيام بدوريات في مناطق شاسعة مثل المحيط الهادئ أو تنفيذ ضربات عميقة. أما بالنسبة لأنظمة المهام المفتوحة (OMS)، فإن بنية OMS في طائرة F-15EX تسمح بالتحديثات السريعة مع التقنيات الناشئة، مثل الأسلحة الأسرع من الصوت وطائرات من دون طيار من طراز الطائرات القتالية التعاونية (CCA)، مما يضمن القدرة على التكيف مع التهديدات المستقبلية".وتابع الموقع، "المشكله هي أنه لا يوجد ما يكفي من طائرات F-15EX Eagle II. علاوة على ذلك، فإن تكاليف طيران طائرة F-15EX Eagle II أعلى حاليًا من تكاليف طائرة F-35A الباهظة أصلًا. ورغم روعة طائرة F-15EX Eagle II، إلا أنها في الأساس طائرة من الجيل الرابع وما فوق، وليست طائرة من الجيل الخامس. إن الصناعية الدفاعية الاميركية المتهالكة لا تستطيع بالفعل تلبية الاحتياجات الحالية بتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب".وختم الموقع، "يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على تقليص الأعمال العدائية مع الصين في المنظور، وأن تركز على تحديث وتوسيع قاعدتها الصناعية المحلية من أجل دعم المطالب المتزايدة للجيش الأميركي بشكل أفضل والتهديدات الحالية المتنامية ضد الولايات المتحدة من المنافسين المعاصرين، مثل الصين".