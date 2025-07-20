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العشائر السورية تعلن إخراج كل مقاتليها من السويداء

Lebanon 24
20-07-2025 | 03:51
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أعلنت وزارة الداخلية السورية ليل أمس السبت، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
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وأعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.
 
 
وذكر المجلس أن إخراج المقاتلين من السويداء جاء امتثالا لقرار وقف إطلاق النار، وفق ما أوردت "سكاي نيوز".
 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".
 
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية، التحرك الفوري لإرسال قافلة طبية إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة ترافقها فرق طبية متخصصة.

 
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