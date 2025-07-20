العشائر السورية تعلن إخراج كل مقاتليها من السويداء

أعلنت ليل أمس السبت، إخلاء مدينة من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، وفق ما نقلت .

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وأعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.

وذكر المجلس أن إخراج المقاتلين من السويداء جاء امتثالا لقرار وقف إطلاق النار، وفق ما أوردت " ".



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البابا: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".

من جانبها، أعلنت ، التحرك الفوري لإرسال قافلة طبية إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة ترافقها فرق طبية متخصصة.



