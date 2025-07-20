كيف عقدت أحداث السويداء مهمّة الشرع؟

تشهد تصاعداً خطيراً في أعمال العنف الطائفي، بعد سبعة أشهر فقط على سقوط النظام السابق، في مشهد يهدد جهود الاستقرار التي تبذلها الحكومة الجديدة برئاسة أحمد .

Advertisement



وتسببت الاشتباكات المستمرة في محافظة السويداء بين أبناء الطائفة الدرزية وبعض العشائر العربية في سقوط مئات القتلى والجرحى، ما دفع للتدخل وفرض الأمن في المدينة الجنوبية، القريبة من الحدود مع ، التي توعدت بالرد على أي تهديد للدروز.



وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان المجازر التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي، والتي أودت بحياة نحو 1500 مدني من الطائفة العلوية، ما فاقم التحديات التي تواجه الحكومة الناشئة في توحيد البلاد بعد أكثر من 14 عاماً من .



ووفق تقرير لصحيفة "الغارديان" ، فإن الشرع حظي بدعم غربي كبير واعتُبر رمزاً للنجاح الدبلوماسي والعسكري، إلا أن التقدم على المستوى الداخلي لا يزال بطيئاً، في ظل استمرار الانقسامات وتعثر جهود دمج مناطق كالإدارة ومحافظة السويداء.



ورغم تعهدات الشرع بحماية الأقليات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، يرى خبراء أن الخطابات وحدها لا تكفي لرأب الانقسام العميق في البلاد، فيما تبرز المخاوف من تدخلات خارجية، خصوصاً مع إعلان إسرائيل نفسها " للدروز" في سوريا دون طلب من المجتمع المحلي.



ويشير مراقبون إلى أن هذه الأحداث قوّضت ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة، خاصة بعد مقتل مدنيين في السويداء، حيث عبّر البعض عن فقدان الأمل، مؤكدين تفضيلهم "الموت بكرامة" على الانضمام للدولة الجديدة التي ما تزال تعاني من هشاشة بنيوية وانقسامات عرقية وطائفية في جيشها الناشئ. (24 - الغارديان)