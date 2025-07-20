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في بلد عربي.. استقالة وزيرة من منصبها

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:17
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أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا بقبول الاستقالة المقدمة من وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد.
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وكشفت وسائل إعلام محلية أن مدبولي أصدر قراراً آخر بتكليف منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزيرة البيئة المستقيلة، وذلك لحين تعيين وزير البيئة الجديد. (روسيا اليوم) 
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