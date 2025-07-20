في بلد عربي.. استقالة وزيرة من منصبها

أصدر رئيس ، ، قرارًا بقبول الاستقالة المقدمة من وزيرة البيئة، .

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وكشفت وسائل إعلام محلية أن مدبولي أصدر قراراً آخر بتكليف منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزيرة البيئة المستقيلة، وذلك لحين تعيين الجديد. (روسيا اليوم)