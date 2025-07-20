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عربي-دولي

إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:23
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ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، اتفقوا على إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي.
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ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
 
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله "جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع المقبل". (سكاي نيوز عربية) 
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