إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية

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ويأتي ذلك بعد تحذيرات الثلاث من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. ذكرت شبه الرسمية للأنباء أن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الأوروبية، اتفقوا على إجراء محادثات بشأن برنامج إيران .ويأتي ذلك بعد تحذيرات الثلاث من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله "جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع المقبل". (سكاي نيوز عربية)