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بيسكوف: روسيا مستعدة لتسوية النزاع الأوكراني بسرعة

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:50
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للمضي بسرعة نحو تسوية الأزمة الأوكرانية.
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وأشار بيسكوف في حديث للصحافي الروسي بافيل زاروبين إلى أن الأولوية بالنسبة لموسكو هي تحقيق أهدافها، لكن وتيرة هذه العملية لا تعتمد عليها وحدها.

وقال: "روسيا مستعدة للمضي بسرعة في مسألة التسوية في أوكرانيا. الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة وجلية ولم تتغير. لكن العملية لا تعتمد علينا وحدنا"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية. (العربية) 
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