بيسكوف: روسيا مستعدة لتسوية النزاع الأوكراني بسرعة

أعلن المتحدث باسم ، أن مستعدة للمضي بسرعة نحو تسوية الأزمة .

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وأشار بيسكوف في حديث للصحافي الروسي إلى أن الأولوية بالنسبة لموسكو هي تحقيق أهدافها، لكن وتيرة هذه العملية لا تعتمد عليها وحدها.



وقال: "روسيا مستعدة للمضي بسرعة في مسألة التسوية في . الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة وجلية ولم تتغير. لكن العملية لا تعتمد علينا وحدنا"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية. (العربية)