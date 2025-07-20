إسرائيل قلقة من دولة عربيّة... هذا عدد دباباتها المدرعة

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ذكرت " "، أنّ موقع "ناتسيف نت" الإخباريّ الإسرائيليّ حذّر من قوة مصر المدرعة وتفوقها على .

وقال الموقع الإسرائيليّ في تقريرٍ تحت عنوان "مصر تتربع على عرش القوات المدرعة في "، أنّ "لدى 3620 دبابة في الخدمة الفعلية".

وأشار الموقع إلى أنّ "عدد الدبابات التي يمتلكها الجيش المصري يتجاوز العدد إجمالي عدد الدبابات في والمغرب".

وكشف أنّ "مصر تمتلك مجموعة متنوعة من الدبابات الروسية القوية للغاية، مما يُحسّن تنوع وقدرات قواتها البرية".

في المقابل، قال "ناتسيف نت" إنّ "إجمالي القوة المدرعة لا يتجاوز 1500 دبابة، دون الأخذ في الاعتبار الخطط الإسرائيلية، عقب حرب غزة"، مؤكدا أنّ "هناك فرقاً كبيراً بين مصر وإسرائيل في القوات المدرعة".





وأشار التقرير إلى أنّ "مصر حافظت على تفوقها العسكري في القارة الإفريقية من خلال تحديث أسطولها من الدبابات، والذي يضمّ نماذج متقدمة مثل دبابات "M1A1 أبرامز" الأميركية، والتي يُنتج بعضها محليًا في القاهرة بموجب اتفاقيات نقل التكنولوجيا". (روسيا اليوم)