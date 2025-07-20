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وزير سوريّ يتّهم الشيخ الهجري: يرفض دخول وفد الحكومة المرافق للمساعدات

Lebanon 24
20-07-2025 | 06:44
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قال وزير الصحة السوري مصعب العلي إنّ "رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى السويداء اليوم".
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وأضاف أنّ "الشيخ الهجري يسمح فقط بدخول مساعدات الهلال الأحمر العربي السوري بينما تعود القوافل التي وصلت برفقة الوفد الحكومي إلى دمشق".
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