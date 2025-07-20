وزير سوريّ يتّهم الشيخ الهجري: يرفض دخول وفد الحكومة المرافق للمساعدات

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قال السوري مصعب إنّ "رئيس في الشيخ ، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى اليوم".وأضاف أنّ "الشيخ الهجري يسمح فقط بدخول مساعدات بينما تعود القوافل التي وصلت برفقة الوفد الحكومي إلى ".