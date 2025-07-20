الشرع تسلم التقرير النهائي الخاص بأحداث آذار الماضي في الساحل السوريّ

أعلنت رئاسة الجمهورية ، أنّ الرئيس السوري ، تسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي في الساحل السوري، وذلك بعد إنهاء عملها.

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