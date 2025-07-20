بعد تسريب وثائق حساسة.. وزير الدفاع الأميركي يقيل مستشارا بارزا

أقال الأميركي مستشاره البارز جاستن فولشر على خلفية تسريب وثائق عسكرية حساسة.

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وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيقات متعلقة بتسريب معلومات حساسة حول عمليات عسكرية محتملة ضد الحوثيين في اليمن.



وكان فولشر قد بدأ عمله في ضمن فريق "كفاءة الحكومة" التابع للملياردير ، قبل أن يترقى إلى منصب المستشار الأول للوزير هيغسيث. (روسيا اليوم)