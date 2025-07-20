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بعد تسريب وثائق حساسة.. وزير الدفاع الأميركي يقيل مستشارا بارزا

Lebanon 24
20-07-2025 | 07:24
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أقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مستشاره البارز جاستن فولشر على خلفية تسريب وثائق عسكرية حساسة.
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وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيقات متعلقة بتسريب معلومات حساسة حول عمليات عسكرية محتملة ضد الحوثيين في اليمن.

وكان فولشر قد بدأ عمله في وزارة الدفاع ضمن فريق "كفاءة الحكومة" التابع للملياردير إيلون ماسك، قبل أن يترقى إلى منصب المستشار الأول للوزير هيغسيث. (روسيا اليوم)

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