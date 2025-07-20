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للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. البرهان في الخرطوم

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:00
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لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم.
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وعقب وصوله إلى مطار الخرطوم، توجه البرهان إلى مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقرّ العسكري والتقى برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين. (روسيا اليوم)
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