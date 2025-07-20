للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. البرهان في الخرطوم

لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وصل رئيس الانتقالي السوداني إلى الخرطوم.

Advertisement

وعقب وصوله إلى ، توجه البرهان إلى مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقرّ العسكري والتقى برئيس الفريق أول ركن وعدد من كبار العسكريين. (روسيا اليوم)