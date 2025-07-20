لماذا أصبحت إسرائيل مجبرة الآن على التفاوض لإنهاء الحرب؟

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وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ "الحديث لم يعدّ عن رهائن ومعتقلين فقط بل عن مستقبل غزة بالكامل، وعن من سينتصر سياسيًّا، لا عسكريًّا فقط". ذكر موقع " "، أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً كبيراً قال لصحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إنّ "المفاوضات الجارية الآن بشأن غزة، مختلفة كليًّا عن الجولات السابقة التي ركزت على تبادل الأسرى فقط"، وأوضح أنّ "هذه الصفقة المرتقبة تتناول مسألة إنهاء الحرب"، وأكّد أنّ "كلّ شيء بات مترابطًا".وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ "الحديث لم يعدّ عن رهائن ومعتقلين فقط بل عن مستقبل غزة بالكامل، وعن من سينتصر سياسيًّا، لا عسكريًّا فقط".

وأضافت أنّ " تعرض وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتمّ خلالها التفاوض على قضايا كبرى، مثل نهاية الحرب ومن سيحكم غزة ومصير الرهائن".

ولفتت "هآرتس" إلى أنّ "فتح إسرائيل لهذا الملف لم يأتِ من فراغ، فبعد قرابة العامين من القتال دون تحقيق نصر حاسم، وتحت ضغط أميركي متصاعد، وأمام كارثة إنسانية تضع تحت المجهر الدولي، يرى مراقبون أنه لم يعد أمام حكومة سوى البحث عن "مخرج مشرّف".



وأعلنت الصحيفة أنّ "الفشل في على ، والتصدّع داخل الائتلاف الحاكم، والخوف من تآكل الدعم الغربيّ، كلها عوامل دفعت إسرائيل إلى القبول أخيرًا بما كانت ترفضه: التفاوض على إنهاء الحرب".



