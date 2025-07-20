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عربي-دولي

لـ3 أيّام... مناورات عسكريّة بين إيران وروسيا في بحر قزوين

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:21
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّ طهران ستبدأ مع روسيا مناورات "كاساريكس 2025" في بحر قزوين، يم غدّ الإثنين، بمشاركة القوات البحرية للبلدين، والحرس الثوري الإيرانيّ.
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وأضافت أنّ المناورات ستستمرّ لثلاثة أيام".
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