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عربي-دولي
لـ3 أيّام... مناورات عسكريّة بين إيران وروسيا في بحر قزوين
Lebanon 24
20-07-2025
|
08:21
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّ
طهران
ستبدأ مع
روسيا
مناورات "كاساريكس 2025" في بحر
قزوين
، يم غدّ الإثنين، بمشاركة
القوات البحرية
للبلدين، والحرس الثوري الإيرانيّ.
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وأضافت أنّ المناورات ستستمرّ لثلاثة أيام".
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