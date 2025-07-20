لـ3 أيّام... مناورات عسكريّة بين إيران وروسيا في بحر قزوين

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّ ستبدأ مع مناورات "كاساريكس 2025" في بحر ، يم غدّ الإثنين، بمشاركة للبلدين، والحرس الثوري الإيرانيّ.

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وأضافت أنّ المناورات ستستمرّ لثلاثة أيام".