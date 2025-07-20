الرئاسة الروحية للدروز: لسحب "قوات دمشق" من السويداء

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وقالت الرئاسة الروحية في بيان أن هذا المطلب يأتي "في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية وبعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء". طالبت الرئاسة الروحية لطائفة بـ"الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية"، وسحب كافة القوات التابعة لـ "حكومة " من محيط وكافة بلداته وقراه.وقالت الرئاسة الروحية في بيان أن هذا المطلب يأتي "في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية وبعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء".

كما شددت على "ضرورة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل لضمان تواصل الأهالي، تمهيدا لعملية تبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، على أن تتم هذه العملية بضمانة الدول الراعية للاتفاق".



ودعت الرئاسة الروحية أبناء الطائفة في عموم إلى "التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتعاون لإنجاح هذا الأمر".



وأكدت أن "تنفيذ العملية يجب أن يتم اليوم، عند الساعة السادسة مساء، في ساحة قرية أم "، وذلك بهدف تأمين عودة جميع المختطفين من النساء والأطفال والرجال سالمين إلى ذويهم. (سكاي نيوز عربية)