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إقتصاد

لتسريع إجراءات منح البراءات... تعاون بين الامارات وأميركا

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:09
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على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف، وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات ومكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية بيان نوايا مشترك، لتأسيس برنامج تعاون ثنائي من أجل تسريع إجراءات منح البراءات في الإمارات.
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ويوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها. (العربية)
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