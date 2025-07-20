لتسريع إجراءات منح البراءات... تعاون بين الامارات وأميركا

على هامش اجتماعات جمعيات في الـ66 في ، وقعت والسياحة في ومكتب الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية بيان نوايا مشترك، لتأسيس برنامج تعاون ثنائي من أجل تسريع إجراءات منح البراءات في الإمارات.

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ويوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها. (العربية)