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"قوات الجنوب" الروسيّة تُسيطر على بلدة بيلايا غورا

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:43
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها سيطرت على بلدة بيلايا غورا في دونيتسك.
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وأشارت إلى أنّ "قوات من مجموعة "الجنوب"، هي من سيطرت على بلدة بيلايا غورا. (سكاي نيوز)
 
 
 
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