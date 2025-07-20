"قوات الجنوب" الروسيّة تُسيطر على بلدة بيلايا غورا

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أعلنت ، أنّ قواتها سيطرت على بلدة بيلايا غورا في دونيتسك.وأشارت إلى أنّ "قوات من مجموعة "الجنوب"، هي من سيطرت على بلدة بيلايا غورا. (سكاي نيوز)