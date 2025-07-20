لإجراء محادثات بشأن النووي.. بوتين يلتقي لاريجاني

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التقى علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، في لإجراء محادثات بشأن برنامج ، وفق ما أعلن الأحد.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني “نقل تقييمات للوضع المتصاعد في وبشأن البرنامج النووي الإيراني”.وأضاف أن أعرب عن “مواقف المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقرا في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني”.