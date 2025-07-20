Advertisement

عربي-دولي

مع توسيع إسرائيل أوامر الإخلاء.. البابا يكرر دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1394253-638886338235522801.png
Doc-P-1394253-638886338235522801.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد البابا لاوون الرابع عشر دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة يوم الأحد، مطالبا المجتمع الدولي باحترام القوانين الدولية والالتزام بحماية المدنيين.
Advertisement

وقال البابا في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ألقاها يوم الأحد من خلوته الصيفية في كاستل غاندولفو: "أدعو مرة أخرى إلى إنهاء وحشية هذه الحرب على الفور والتوصل إلى حل سلمي للصراع".

كما أعرب البابا ليون عن "حزنه العميق" إزاء الهجوم الإسرائيلي على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة الخميس، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بمن فيهم كاهن الرعية.

وأضاف البابا "أدعو المجتمع الدولي إلى احترام القانون الإنساني والالتزام بحماية المدنيين وحظر العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والنزوح القسري للسكان".

 
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: نكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة
lebanon 24
21/07/2025 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
21/07/2025 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان ينعى شهداء كنيسة غزة: البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار
lebanon 24
21/07/2025 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة
lebanon 24
21/07/2025 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-20
16:49 | 2025-07-20
16:41 | 2025-07-20
16:40 | 2025-07-20
16:08 | 2025-07-20
16:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24