مع توسيع إسرائيل أوامر الإخلاء.. البابا يكرر دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

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جدد البابا دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة ، مطالبا باحترام القوانين الدولية والالتزام بحماية المدنيين.وقال البابا في ختام التي ألقاها يوم الأحد من خلوته الصيفية في كاستل غاندولفو: "أدعو مرة أخرى إلى إنهاء وحشية هذه الحرب على الفور والتوصل إلى حل سلمي للصراع".كما أعرب البابا ليون عن "حزنه العميق" إزاء الهجوم على الوحيدة في الخميس، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بمن فيهم كاهن الرعية.وأضاف البابا "أدعو المجتمع الدولي إلى احترام القانون الإنساني والالتزام بحماية المدنيين وحظر العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والنزوح القسري للسكان".