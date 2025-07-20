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عربي-دولي

السيسي بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية وقف النار في غزة والأمن المائي

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:46
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التقى قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الأحد، حيث أكدا على الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما على الرغم من العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة.
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وأكد بيان للرئاسة المصرية على "العمق الاستراتيجي" للعلاقات الأميركية المصرية، وأبرز أن موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه القاهرة كان حسن النية.

وقالت الرئاسة إن المناقشات ركزت على تعزيز التعاون العسكري والأمني الثنائي، ومعالجة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المستدامة إلى القطاع.

وتناول الاجتماع، الذي حضره وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر والسفير الأميركي هيرو مصطفى، قضايا إقليمية أوسع نطاقا، حيث ناقش السيسي الأمن المائي في مصر والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.


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