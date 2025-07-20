السيسي بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية وقف النار في غزة والأمن المائي

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التقى قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بالرئيس المصري في ، حيث أكدا على الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما على الرغم من العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة.وأكد بيان للرئاسة على "العمق الاستراتيجي" للعلاقات الأميركية المصرية، وأبرز أن موقف تجاه القاهرة كان حسن النية.وقالت الرئاسة إن المناقشات ركزت على تعزيز التعاون العسكري والأمني ، ومعالجة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المستدامة إلى القطاع.وتناول الاجتماع، الذي حضره المصري عبد المجيد صقر والسفير الأميركي هيرو مصطفى، قضايا إقليمية أوسع نطاقا، حيث ناقش الأمن المائي في مصر والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.