"يتصرف كمجنون".. فريق ترامب "غاضب" من نتنياهو

Advertisement

كشفت مصادر في لموقع "أكسيوس"، الأحد، عن تصاعد التوتر داخل إدارة الرئيس الأميركي تجاه بنيامين ، وسط انتقادات حادة لطريقة تعاطيه مع الملفات الإقليمية، لا سيما في .ونقل الموقع عن أحد كبار المسؤولين في قوله إن " نتنياهو يتصرف كمجنون، يقصف كل شيء طوال الوقت"، محذرًا من أن هذا السلوك قد يقوّض الجهود التي يبذلها في المنطقة.وقال مسؤول أميركي آخر إن نتنياهو "يبدو متهورًا، ومستعدًا لاستخدام القوة بصورة مفرطة، ويتسبب بفوضى كبيرة"، مضيفًا: "أحيانًا، يتصرف مثل طفل يرفض أن يطيع".ووفقًا لـ"أكسيوس"، عبّر ستة مسؤولين في إدارة ترامب عن تزايد القلق من سلوك نتنياهو رغم نجاح الوساطة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا يوم الجمعة. وأشاروا إلى أن تصرفاته قد تهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح الاستراتيجية.ورغم هذه الأجواء المتوترة خلف الكواليس، لفت التقرير إلى أن الرئيس ترامب امتنع حتى الآن عن انتقاد نتنياهو علنًا، مشيرًا إلى أنه ليس واضحًا ما إذا كان يشارك مستشاريه هذا المستوى من الإحباط أو القلق من التصعيد الأخير.وبخصوص القصف الإسرائيلي لسوريا، قال مسؤول أميركي: "قصف سوريا فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. الرئيس لا يحب أن يشاهد في التلفاز قصف دولة يسعى لتحقيق السلام فيها وأعلن عن مبادرة ضخمة لإعادة إعمارها".وذكر الموقع أن مارك روبيو طلب من نتنياهو وقف القصف يوم الأربعاء، وقد وافق نتنياهو مقابل انسحاب من السويداء.وأوضح "أكسيوس" أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض تقدموا بشكاوى مباشرة إلى ترامب بشأن نتنياهو.وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، من بين المسؤولين الذين اشتكوا من تصرفات نتنياهو، حسب مسؤول أميركي.وقال موقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض يعتقد بشكل عام أن نتنياهو إلى قصف سوريا بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية واعتبارات سياسية أخرى.وقال مسؤول أميركي: "أجندة نتنياهو السياسية تغلب عليه. وسيكون ذلك خطأ كبيرا له على المدى ".وأضاف مسؤول آخر أن الإسرائيليين لا يدركون مقدار الضرر الذي ألحقوه بمكانتهم في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)