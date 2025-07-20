Advertisement

عربي-دولي

"يتصرف كمجنون".. فريق ترامب "غاضب" من نتنياهو

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1394261-638886345475601695.png
Doc-P-1394261-638886345475601695.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، الأحد، عن تصاعد التوتر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط انتقادات حادة لطريقة تعاطيه مع الملفات الإقليمية، لا سيما في سوريا.
Advertisement

ونقل الموقع عن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية قوله إن " نتنياهو يتصرف كمجنون، يقصف كل شيء طوال الوقت"، محذرًا من أن هذا السلوك قد يقوّض الجهود التي يبذلها ترامب في المنطقة.

وقال مسؤول أميركي آخر إن نتنياهو "يبدو متهورًا، ومستعدًا لاستخدام القوة بصورة مفرطة، ويتسبب بفوضى كبيرة"، مضيفًا: "أحيانًا، يتصرف مثل طفل يرفض أن يطيع".

ووفقًا لـ"أكسيوس"، عبّر ستة مسؤولين في إدارة ترامب عن تزايد القلق من سلوك نتنياهو رغم نجاح الوساطة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا يوم الجمعة. وأشاروا إلى أن تصرفاته قد تهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح واشنطن الاستراتيجية.

ورغم هذه الأجواء المتوترة خلف الكواليس، لفت التقرير إلى أن الرئيس ترامب امتنع حتى الآن عن انتقاد نتنياهو علنًا، مشيرًا إلى أنه ليس واضحًا ما إذا كان يشارك مستشاريه هذا المستوى من الإحباط أو القلق من التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وبخصوص القصف الإسرائيلي لسوريا، قال مسؤول أميركي: "قصف سوريا فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. الرئيس لا يحب أن يشاهد في التلفاز قصف دولة يسعى لتحقيق السلام فيها وأعلن عن مبادرة ضخمة لإعادة إعمارها".

وذكر الموقع أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من نتنياهو وقف القصف يوم الأربعاء، وقد وافق نتنياهو مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء.

وأوضح "أكسيوس" أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض تقدموا بشكاوى مباشرة إلى ترامب بشأن نتنياهو.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، من بين المسؤولين الذين اشتكوا من تصرفات نتنياهو، حسب مسؤول أميركي.

وقال موقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض يعتقد بشكل عام أن نتنياهو بادر إلى قصف سوريا بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى.

وقال مسؤول أميركي: "أجندة  نتنياهو السياسية تغلب عليه. وسيكون ذلك خطأ كبيرا له على المدى الطويل".

وأضاف مسؤول آخر أن الإسرائيليين لا يدركون مقدار الضرر الذي ألحقوه بمكانتهم في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
"حكومة مجنونة": انتقاد غير مسبوق من محلل عسكري لنتنياهو وسياسته
lebanon 24
21/07/2025 00:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصف ماسك بـ"المجنون".. وماسك يرد بـ"القنبلة الكبرى"
lebanon 24
21/07/2025 00:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منى واصف غاضبة: "راحوا موتوني"
lebanon 24
21/07/2025 00:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف على نائب رئيس بلدية بيروت... والمطران عودة غاضب من "الخونة"
lebanon 24
21/07/2025 00:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-20
16:49 | 2025-07-20
16:41 | 2025-07-20
16:40 | 2025-07-20
16:08 | 2025-07-20
16:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24