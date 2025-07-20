توم باراك من سوريا: حان وقت الوحدة والاندماج مع دمشق



Advertisement

وكتب على موقع التواصل الاجتماع "إكس": "في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، أعلنت جميع أطراف النزاع وقفًا كاملًا للعمليات القتالية. الخطوة الأهم التالية نحو تهدئة مستدامة هي تبادل الأسرى والرهائن، وهو ما يجري حاليًا التحضير له". أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، أن أطراف النزاع المسلح في محافظة أوقفوا العمليات القتالية بشكل نهائي ويستعدون لتبادل الأسرى.وكتب على موقع التواصل الاجتماع "إكس": "في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، أعلنت جميع أطراف النزاع وقفًا كاملًا للعمليات القتالية. الخطوة الأهم التالية نحو تهدئة مستدامة هي تبادل الأسرى والرهائن، وهو ما يجري حاليًا التحضير له".

أشار براك إلى أن قرار الرئيس الأميركي، ، برفع عن كان خطوةً مبدئيةً، لافتا إلى أن "سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار".



وأشار براك في منشور على حسابه في منصة "إكس" إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق".