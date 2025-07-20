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عربي-دولي

توم باراك من سوريا: حان وقت الوحدة والاندماج مع دمشق

Lebanon 24
20-07-2025 | 12:34
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أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، توم براك، أن أطراف النزاع المسلح في محافظة السويداء السورية أوقفوا العمليات القتالية بشكل نهائي ويستعدون لتبادل الأسرى.
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وكتب براك على موقع التواصل الاجتماع "إكس": "في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، أعلنت جميع أطراف النزاع وقفًا كاملًا للعمليات القتالية. الخطوة الأهم التالية نحو تهدئة مستدامة هي تبادل الأسرى والرهائن، وهو ما يجري حاليًا التحضير له".
أشار براك إلى أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا كان خطوةً مبدئيةً، لافتا إلى أن "سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار".

وأشار براك في منشور على حسابه في منصة "إكس" إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق".
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