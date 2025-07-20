"غزو الخنافس" يعود إلى بريطانيا بعد غياب لعقود

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اجتاحت أسراب ضخمة من الخنافس مناطق واسعة في المتحدة الأسبوع الماضي، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما يُعرف بـ"غزو الخنافس" الشهير عام 1976.وبحسب صحيفة ميل ، اضطر العديد من السكان إلى الاحتماء داخل سياراتهم، بعدما غطّت آلاف الخنافس الأسطح المكشوفة، من عربات الأطفال والمظلات، إلى الطعام والمقاعد العامة.وفي مشهد غير مألوف، توقفت مباراة الكريكيت بين والهند، يوم 10 ، بعد أن غزت الحشرات الملعب وأعاقت سير اللعب، في واحدة من أبرز لحظات هذه الظاهرة المفاجئة.ويرجّح العلماء أن تكون موجة الحر الاستثنائية التي اجتاحت البلاد مؤخراً هي العامل في هذه الظاهرة. وسجّلت درجات الحرارة ذروتها عند 34.7 درجة مئوية الجمعة الماضية، وهي ظروف مشابهة لما حدث عام 1976.وأوضح ، عالم الحشرات في ، أن الطقس الحار أدى إلى ازدهار أعداد المنّ، وهي الحشرة التي تتغذى عليها الخنافس، مما ساهم في تكاثرها بشكل هائل.ورغم المشاهد المقلقة، طمأن رينولدز السكان قائلاً: "لا داعي للقلق. هذه الحشرات غير مؤذية، والظاهرة طبيعية في سياق التوازن البيئي". (سكاي نيوز)