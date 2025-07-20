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عربي-دولي

"غزو الخنافس" يعود إلى بريطانيا بعد غياب لعقود

Lebanon 24
20-07-2025 | 12:44
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اجتاحت أسراب ضخمة من الخنافس مناطق واسعة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما يُعرف بـ"غزو الخنافس" الشهير عام 1976.
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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، اضطر العديد من السكان إلى الاحتماء داخل سياراتهم، بعدما غطّت آلاف الخنافس الأسطح المكشوفة، من عربات الأطفال والمظلات، إلى الطعام والمقاعد العامة.

وفي مشهد غير مألوف، توقفت مباراة الكريكيت بين إنكلترا والهند، يوم 10 تموز، بعد أن غزت الحشرات الملعب وأعاقت سير اللعب، في واحدة من أبرز لحظات هذه الظاهرة المفاجئة.

ويرجّح العلماء أن تكون موجة الحر الاستثنائية التي اجتاحت البلاد مؤخراً هي العامل الرئيسي في هذه الظاهرة. وسجّلت درجات الحرارة ذروتها عند 34.7 درجة مئوية الجمعة الماضية، وهي ظروف مشابهة لما حدث عام 1976.

وأوضح البروفيسور ستيوارت رينولدز، عالم الحشرات في جامعة باث، أن الطقس الحار أدى إلى ازدهار أعداد المنّ، وهي الحشرة التي تتغذى عليها الخنافس، مما ساهم في تكاثرها بشكل هائل.

ورغم المشاهد المقلقة، طمأن رينولدز السكان قائلاً: "لا داعي للقلق. هذه الحشرات غير مؤذية، والظاهرة طبيعية في سياق التوازن البيئي". (سكاي نيوز)
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