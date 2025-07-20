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إسرائيل تأمر بإخلاء وسط غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 12:50
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أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تحذيرات جديدة بإخلاء مناطق وسط قطاع غزة، وهي واحدة من المناطق القليلة التي نادرا ما يعمل فيها الجيش بقوات برية.
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ويؤدي الإخلاء إلى قطع التواصل بين مدينة دير البلح ومدينتي رفح وخان يونس الجنوبيتين.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تُجري فيه إسرائيل وحماس محادثات لوقف إطلاق النار في قطر، لكن وسطاء دوليين يقولون إنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر.
 
وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيضغط على حماس للتفاوض.
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