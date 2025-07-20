إسرائيل تأمر بإخلاء وسط غزة

أصدر الجيش ، الأحد، تحذيرات جديدة بإخلاء مناطق ، وهي واحدة من المناطق القليلة التي نادرا ما يعمل فيها الجيش بقوات برية.

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ويؤدي الإخلاء إلى قطع التواصل بين مدينة دير البلح ومدينتي وخان يونس الجنوبيتين. ويؤدي الإخلاء إلى قطع التواصل بين مدينة دير البلح ومدينتي وخان يونس الجنوبيتين.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تُجري فيه وحماس محادثات لوقف إطلاق النار في قطر، لكن وسطاء دوليين يقولون إنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر.

وقد أكد رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيضغط على للتفاوض.