المحكمة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو بإلغاء جلسات شهادته

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يتغيب غدا الاثنين، عن جلسة محاكمته بتهم فساد بعد إعلان مكتبه إصابته بالتهاب معوي إثر تناوله طعاما فاسدا، لكن صحفية إسرائيلية شككت في الأمر واتهمته بالتهرب من المحاكمة.وفي بيانه اليوم الأحد، قال “بعد شعوره بتوعك ليلا، خضع رئيس الوزراء لفحص منزلي من ألون هيرشكو، مدير في عين كار، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي من تناول طعام فاسد”.وحسب البيان “بعد إجراء فحوصات إضافية، أُعلن عن تحسن حالته، وهو يتلقى علاجا بالمحاليل الوريدية بعد الجفاف الذي صاحب المرض، وبناءً على تعليمات أطبائه، سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة 3 أيام، وسيدير من هناك”.