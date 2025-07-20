Advertisement

عربي-دولي

بعد إنذار ترامب.. هل يشنّ بوتين حربه الشاملة؟

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1394321-638886456621755584.jpg
Doc-P-1394321-638886456621755584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى موقع "euro maidan" أنّه رغم الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي نية للتخلي عن أهدافه في أوكرانيا أو إنهاء الحرب. وحتى في ظل التهديد بعقوبات جديدة، يبدو أنه مستعد لتجاوز كل الحدود.
Advertisement

حدد ترامب مهلة 50 يومًا لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام أو الموافقة على وقف إطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا. وإلا، ستواجه موسكو قيودًا اقتصادية. كما ستُفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي.

في هذه الأثناء، تدخل روسيا نفسها في أزمة اقتصادية شاملة، وهو أمرٌ يعترف به الكرملين علنًا. مع ذلك، يثق المحللون بأن بوتين لا يزال يمتلك أدواتٍ لمواصلة الحرب، وهي الأدوات التي اختار عدم استخدامها حتى الآن، حسب الموقع.

أضاف:" على وجه الخصوص، قد يُطلق حملة تعبئة وحشية تتضمن عقوبات قاسية لمن يرفضون الخدمة. ويشير الخبراء إلى أن هذا من شأنه أن يُحطم أسطورة الاستقرار التي بناها بوتين بعناية على مر السنين، إلا أن تدمير أوكرانيا لا يزال يُمثل أولوية بالنسبة له".

تابع:" يُشيرون إلى أنه بعد 25 عامًا من حكمه، خلق بوتين هدوءًا شبه مُريب في روسيا: فلا معارضة سياسية حقيقية، والنقد العام للحكومة شبه معدوم. ونتيجةً لذلك، يُتوقع من الروس أن يتكيفوا مع الواقع الجديد".

وقال الموقع:" قد يكون صعود روسيا نحو العظمة أشبه بـ"سيزيفي" بالنسبة لبوتين، لكنه سيبذل قصارى جهده لتجنب الهزيمة. في أوكرانيا، سيخاطر بوتين بكل شيء، كما جاء في التقرير.  مع ذلك، لا يبدو الوضع كارثيًا بالنسبة لأوكرانيا حتى الآن. فالأراضي التي استولت عليها روسيا ليست حيوية استراتيجيًا لبقاء أوكرانيا، ولا تزال جميع المدن الرئيسية بعيدة عن متناول الجيش الروسي".

ختم الموقع بالقول::" وحتى لو فشل ترامب في نهاية المطاف في تنفيذ إنذاره النهائي، فإن أوكرانيا تستمر في تلقي الدعم المتزايد من أوروبا".
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لحرب طويلة وشاملة وردنا لم يبدأ بعد
lebanon 24
21/07/2025 02:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: اجتمعت الشورى وقرّرنا الدخول في معركة إسناد وليس حرباً شاملة لأن الحرب الشاملة يجب أن تكون لها استعدادات
lebanon 24
21/07/2025 02:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميدفيديف: الغرب يشن حربا حقيقية ضد روسيا
lebanon 24
21/07/2025 02:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل": العدو يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي
lebanon 24
21/07/2025 02:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2025-07-20
16:58 | 2025-07-20
16:49 | 2025-07-20
16:41 | 2025-07-20
16:40 | 2025-07-20
16:08 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24