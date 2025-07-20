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عربي-دولي
مجزرة السويداء.. مجازر مروّعة وعدد القتلى تخطى الـ 1000
Lebanon 24
20-07-2025
|
16:04
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كشف
المرصد السوري لحقوق الإنسان
عن حصيلة صادمة لأعمال العنف في محافظة السويداء
جنوب سوريا
، بلغت 1120 قتيلاً خلال أيام، في واحدة من أكثر الفصول دموية منذ بداية النزاع السوري، وفق شهادات مدنية ومواد موثقة.
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وأكد المرصد أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية
السورية
، إضافة إلى مسلحين من الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، مشيراً إلى سقوط 298 مدنياً درزياً، بينهم 194 أُعدموا ميدانيًا، مقابل مقتل 354 عنصراً من القوات الحكومية و21 من أبناء العشائر.
وذكر أن
الغارات
الإسرائيلية
التي استهدفت مناطق خلال التصعيد أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من القوات السورية.
وأظهرت مقاطع مصورة جثثاً متحللة في ساحة المشفى الوطني في السويداء، بينها جثة امرأة، في ظل تعطل المرافق الطبية وغياب القدرة على الدفن، فيما تعرض المشفى الوطني لقصف أدى إلى تعطيل برادات حفظ الجثث.
ووثّقت شهادات إحراق شخص مكبّل على كرسي، وحرائق واسعة لمنازل وممتلكات مدنية، وسط تصاعد خطاب الكراهية الطائفي أثناء اقتحام الأحياء السكنية، تخلله ترديد شعارات تهدد بـ"الذبح وسفك الدماء".
المرصد أشار أيضاً إلى ارتكاب مجموعات مسلحة من الطرفين إعدامات ميدانية وتمثيلاً بالجثث وقطع رؤوس. وظهرت في تسجيلات مصورة رؤوس مفصولة وأسرى يتعرضون لتهديدات مباشرة بالذبح، بما في ذلك أحد أبناء ريف حلب
الشمالي
.
وفي إحدى أبشع الجرائم، أجبرت مجموعة مسلحة ثلاثة شبان من عائلة عرنوس – أحدهم مهندس واثنان طبيبان – على القفز من الطابق الرابع تحت تهديد السلاح، قبل أن تطلق النار عليهم وهم في الهواء. وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب والصدمة في المدينة. (سكاي نيوز)
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