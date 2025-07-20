انفجار يهزّ إيران.. ومعلومات عن سقوط إصابات

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أشار موقع "غيلانستان" الإخباري الذي يبث من ، إلى وقوع انفجار قوي في شارع باهنر في رشت مساء الأحد، بمحافظة شمال ، مما أدى إلى وقوع إصابات معظمها بين الطالبات.وألحق الانفجار، الذي لم تحدد السلطات سببه بعد، أضراراً بالغة بمركز لتعليم اللغات، ومتجر مجوهرات، وسيارات متوقفة، وبعض المتاجر المحيطة. (الحدث)