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انفجار يهزّ إيران.. ومعلومات عن سقوط إصابات

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:41
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أشار موقع "غيلانستان" الإخباري الذي يبث من محافظة جيلان، إلى وقوع انفجار قوي في شارع شهيد باهنر في رشت مساء الأحد، بمحافظة جيلان شمال إيران، مما أدى إلى وقوع إصابات معظمها بين الطالبات.
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وألحق الانفجار، الذي لم تحدد السلطات سببه بعد، أضراراً بالغة بمركز لتعليم اللغات، ومتجر مجوهرات، وسيارات متوقفة، وبعض المتاجر المحيطة. (الحدث)

 
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