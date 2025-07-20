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قوى الأمن تمكنت من إنفاذ وقف النار في السويداء.. هذا ما اعلنته الداخلية السورية

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:49
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أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأحد، التمكن من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة.
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وأضاف خطاب: "بعد أيام دامية مرت على السويداء، نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد وزير الداخلية السوري على أن "قوى الأمن تمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة".
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