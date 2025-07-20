قوى الأمن تمكنت من إنفاذ وقف النار في السويداء.. هذا ما اعلنته الداخلية السورية

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أعلن السوري، أنس خطاب، الأحد، التمكن من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة.وأضاف خطاب: "بعد أيام دامية مرت على السويداء، نجحت في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في والغربية"، وفق " ".وشدد وزير الداخلية السوري على أن "قوى الأمن تمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة".