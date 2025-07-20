"واشنطن بوست": قراصنة يهاجمون وكالات أميركية.. ما علاقة مايكروسوفت

نقلت صحيفة " " عن مسؤولين قولهم إن قراصنة هاجموا وكالات وشركات حكومية أميركية بسبب ثغرة أمنية في برنامج "شير بوينت".

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وأضافت الصحيفة: "استغل قراصنة ثغرة أمنية كبيرة في برنامج مايكروسوفت لشن هجوم على وكالات وشركات حكومية خلال الأيام القليلة الماضية".

ووفقا لمعلوماتها، استُهدفت وكالات وطنية وإقليمية وجامعات وشركات طاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ، بالإضافة إلى وأستراليا، بدأت التحقيق في ثغرة "شير بوينت". وأكدت أن هوية منفذ عملية الاختراق وهدفها النهائي لا يزالان غير واضحين. (روسيا اليوم)