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عربي-دولي

"واشنطن بوست": قراصنة يهاجمون وكالات أميركية.. ما علاقة مايكروسوفت

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:05
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين قولهم إن قراصنة هاجموا وكالات وشركات حكومية أميركية بسبب ثغرة أمنية في برنامج مايكروسوفت "شير بوينت".
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وأضافت الصحيفة: "استغل قراصنة ثغرة أمنية كبيرة في برنامج مايكروسوفت لشن هجوم على وكالات وشركات حكومية خلال الأيام القليلة الماضية".
 
ووفقا لمعلوماتها، استُهدفت وكالات وطنية وإقليمية وجامعات وشركات طاقة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، بدأت التحقيق في ثغرة "شير بوينت". وأكدت أن هوية منفذ عملية الاختراق وهدفها النهائي لا يزالان غير واضحين. (روسيا اليوم) 
 
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