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أعدت خطة للسيطرة على بديلة لفكرة "المدينة الإنسانية"، وفق ما نقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة.وقالت المصادر للقناة 12 الإسرائيلية إن الخطة التي قدمها رئيس أركان الجيش تتضمن السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأراضي في غزة، والاستعداد بشكل أوسع حول المحاور.وأكدت المصادر أن "خطة السيطرة على غزة" تحظى بقبول واسع بين الوزراء الإسرائيليين.وأشارت المصادر إلى أن خطة السيطرة الجديدة ستطبق حال فشل مفاوضات غزة أو عدم التوصل إلى الاتفاق الشامل الذي يتضمن إنهاء الحرب بعد فترة الـ60 يوما.وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد قالت مساء أمس الأحد، إن الوسطاء وإسرائيل لا يزالون بانتظار رد على اقتراح وقف إطلاق في غزة.وبحسب ما نقلت القناة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن الوسطاء في المفاوضات يعتقدون أن الآن في ملعب حماس.وشدد المسؤولون على أن على حماس إبداء المرونة في هذه المرحلة، لدفع صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قُدما.ووفق القناة الإسرائيلية فإن كبار قادة حماس في يميلون إلى دعم الاقتراح، لكن لا يوجد حتى الآن رد واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة.وأضافت القناة أن الوسطاء المصريين والقطريين يضغطون على حماس لتقديم رد في أقرب وقت.يُشار إلى أن خطة "المدينة الإنسانية" التي كشف عنها الإسرائيلي يسرائيل كاتس ويدعمها رئيس الوزراء ، تقوم على حشر ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني، وربما يصل العدد إلى مليون، في رقعة ضيقة جنوبي قطاع غزة بمحاذاة الحدود . (سكاي نيوز)