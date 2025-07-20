Advertisement

عربي-دولي

خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية".. هذا ما تخطط له إسرائيل في غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 22:58
A-
A+
Doc-P-1394399-638886753242254301.jpg
Doc-P-1394399-638886753242254301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعدت إسرائيل خطة للسيطرة على قطاع غزة بديلة لفكرة "المدينة الإنسانية"، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. 
Advertisement

وقالت المصادر للقناة 12 الإسرائيلية إن الخطة التي قدمها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تتضمن السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأراضي في غزة، والاستعداد بشكل أوسع حول المحاور.

وأكدت المصادر أن "خطة السيطرة على غزة" تحظى بقبول واسع بين الوزراء الإسرائيليين.

وأشارت المصادر إلى أن خطة السيطرة الجديدة ستطبق حال فشل مفاوضات غزة أو عدم التوصل إلى الاتفاق الشامل الذي يتضمن إنهاء الحرب بعد فترة الـ60 يوما.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد قالت مساء أمس الأحد، إن الوسطاء وإسرائيل لا يزالون بانتظار رد حماس على اقتراح وقف إطلاق في غزة.

وبحسب ما نقلت القناة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن الوسطاء في المفاوضات يعتقدون أن الكرة الآن في ملعب حماس.

وشدد المسؤولون على أن على حماس إبداء المرونة في هذه المرحلة، لدفع صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قُدما.

ووفق القناة الإسرائيلية فإن كبار قادة حماس في الدوحة يميلون إلى دعم الاقتراح، لكن لا يوجد حتى الآن رد واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة.

وأضافت القناة أن الوسطاء المصريين والقطريين يضغطون على حماس لتقديم رد في أقرب وقت.

يُشار إلى أن خطة "المدينة الإنسانية" التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقوم على حشر ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني، وربما يصل العدد إلى مليون، في رقعة ضيقة جنوبي قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
هذا ما تخطط له "إسرائيل" بديلاً عن الحرب
lebanon 24
21/07/2025 11:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطط له "ميتسوبيشي"
lebanon 24
21/07/2025 11:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"
lebanon 24
21/07/2025 11:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطّط له الصين اقتصاديا
lebanon 24
21/07/2025 11:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:33 | 2025-07-21
04:25 | 2025-07-21
04:17 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:13 | 2025-07-21
04:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24