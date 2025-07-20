دخول حافلات حكومية إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين والإفراج عن عائلات البدو خلال ساعات (فيديو)

دخلت حافلات الحكومة إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين من داخل المدينة، وفق ما أفادت "الإخبارية" السورية فجر اليوم الإثنين.



وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، اليوم الإثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات .

دخلت قافلة من الحافلات برفقة فرق من إلى مدينة السويداء، بهدف إجلاء نحو 1500 عائلة من البدو كانت محتجزة لدى ميليشيات تابعة لحكمت الهجري.#السويداء pic.twitter.com/dhGCfjZM3S — مهاب ناصر/Mohab (@Mohab_Nasser2) July 21, 2025 Advertisement

ونقلت السورية "سانا" عن الدالاتي قوله: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".



وأضاف: "سيتم ضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني".



وتابع قائلا: "نؤكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".



وفي سياق متصل، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، أن الأولوية في المحافظة هي لتلبية الحاجة الإنسانية والاستجابة العاجلة للنداءات داخل المدينة، في ظل النقص الكبير في المواد الإغاثية والخدمات الأساسية نتيجة تضرر البنية التحتية.



وأوضح البكور في تصريح لـ"سانا"، أن المحافظة كثفت من جهودها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن التواصل قائم مع عدد من المرجعيات بهذا الخصوص.



من جهتها، أعلنت وزيرة والعمل السورية هند قبوات، مساء أمس الأحد، دخول جزء من المساعدات الإغاثية بشكل عاجل إلى السويداء.



وقالت قبوات في تصريح لـ"سانا"، إن المساعدات "دخلت السويداء بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، وذلك للتخفيف من معاناة الأهالي، ريثما يستقر الوضع الأمني ويتم السماح بدخول الوفد الحكومي وبقية المساعدات الإنسانية".



وأضافت قبوات أن الوزارة "تعمل على تقديم المساعدات بالتعاون مع عدد من الشركاء، أبرزهم الأحمر العربي السوري ومنظمات إنسانية أخرى".



وأشارت إلى أن المساعدات شملت مواد غذائية وطبية أساسية، إلى جانب دعم لوجستي واسع النطاق يهدف الى تعزيز قدرات الاستجابة في محافظتي السويداء ودرعا.



وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء بجنوب ، الى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها .(سكاي نيوز)