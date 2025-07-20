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عربي-دولي
ليلة الأحد.. انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى
Lebanon 24
20-07-2025
|
23:32
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في العاصمة
كييف
وعدد من المدن
الأوكرانية
الأخرى ليلة الأحد، بعد تفعيل
صفارات الإنذار
.
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وأفادت
وسائل الإعلام
كذلك بوقوع انفجارات في مدينتي دنيبر بوسط
أوكرانيا
وخاركوف بشمال شرقي البلاد. (روسيا اليوم)
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