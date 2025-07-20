ليلة الأحد.. انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى

أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في العاصمة وعدد من المدن الأخرى ليلة الأحد، بعد تفعيل .

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وأفادت كذلك بوقوع انفجارات في مدينتي دنيبر بوسط وخاركوف بشمال شرقي البلاد. (روسيا اليوم)