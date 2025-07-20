Advertisement

عربي-دولي

ليلة الأحد.. انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1394406-638886767138463478.jpg
Doc-P-1394406-638886767138463478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في العاصمة كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى ليلة الأحد، بعد تفعيل صفارات الإنذار.
Advertisement
 
 
وأفادت وسائل الإعلام كذلك بوقوع انفجارات في مدينتي دنيبر بوسط أوكرانيا وخاركوف بشمال شرقي البلاد. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف نتيجة هجمات روسية بمسيّرات انتحارية
lebanon 24
21/07/2025 11:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أوكراني: دوي انفجارات في كييف
lebanon 24
21/07/2025 11:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بعجور شارك في تنفيذ مخططات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه نهاريا وكريات شمونة ومدن أخرى
lebanon 24
21/07/2025 11:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
توهج شمسي قوي يهز الغلاف الجوي الأرضي ليلة الأحد
lebanon 24
21/07/2025 11:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:33 | 2025-07-21
04:25 | 2025-07-21
04:17 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:13 | 2025-07-21
04:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24