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كانوا ينتظرون المساعدات.. استشهاد 93 فلسطينيا في غزة بنيران إسرائيلية

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:42
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أعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار باتّجاه أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، غالبيتهم في شمال القطاع. 
 
وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس عن استشهاد 80 شخصا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات تنقلها شاحنات في شمال غرب مدينة غزة، مؤكدا أنهم قضوا جراء "إطلاق الاحتلال النار".
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من جهته، شكك الجيش الإسرائيلي في الحصيلة، قائلا إن الجنود أطلقوا "نيرانا تحذيرية لإزالة تهديد مباشر". (العربية) 
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