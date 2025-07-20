كانوا ينتظرون المساعدات.. استشهاد 93 فلسطينيا في غزة بنيران إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار باتّجاه أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، غالبيتهم في شمال القطاع.

وأفاد المتحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس عن استشهاد 80 شخصا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات تنقلها شاحنات في غزة، مؤكدا أنهم قضوا جراء "إطلاق النار".

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، شكك الجيش في الحصيلة، قائلا إن الجنود أطلقوا "نيرانا تحذيرية لإزالة تهديد مباشر". (العربية)