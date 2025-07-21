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عربي-دولي

صحيفة فرنسية تكشف: خسائر القوات الأوكرانية أعلى بكثير مما يدعي زيلينسكي

Lebanon 24
21-07-2025 | 00:02
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كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتعمد إخفاء الحصيلة الحقيقية للقتلى في جيشه، والخسائر الفادحة التي تتكبدها قواته في مواجهة روسيا.
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وأشارت الصحيفة إلى أن "زيلينسكي أعلن في شباط الماضي عن مقتل أكثر من 46 ألف جندي أوكراني وإصابة 380 ألفا آخرين منذ شباط 2022، دون ذكر عشرات الآلاف من المفقودين أو الأسرى لدى القوات الروسية. ومن الواضح أن الرقم الحقيقي للقتلى أعلى بكثير".

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا تواجه نقصاً في أماكن الدفن، مما دفع السلطات إلى البحث عن مواقع جديدة، بما في ذلك إعادة تأهيل مقابر تاريخية مثل "مارسوفو بوليه" في لفوف لتوسيع مساحة الدفن. (روسيا اليوم) 

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