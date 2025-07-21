كشفت صحيفة "لوموند" أن الرئيس الأوكراني يتعمد إخفاء الحصيلة الحقيقية للقتلى في جيشه، والخسائر الفادحة التي تتكبدها قواته في مواجهة .

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وأشارت الصحيفة إلى أن " أعلن في شباط الماضي عن مقتل أكثر من 46 ألف جندي أوكراني وإصابة 380 ألفا آخرين منذ شباط 2022، دون ذكر عشرات الآلاف من المفقودين أو الأسرى لدى القوات الروسية. ومن الواضح أن الرقم الحقيقي للقتلى أعلى بكثير".



ولفتت الصحيفة إلى أن تواجه نقصاً في أماكن الدفن، مما دفع السلطات إلى البحث عن مواقع جديدة، بما في ذلك إعادة تأهيل مقابر تاريخية مثل "مارسوفو " في لفوف لتوسيع مساحة الدفن. (روسيا اليوم)