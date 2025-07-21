Advertisement

عربي-دولي

صحيفة صينية: ترامب قد يزور الصين

Lebanon 24
21-07-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1394417-638886802418175006.jpg
Doc-P-1394417-638886802418175006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) أو يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة.
Advertisement
 
ومن المقرر عقد قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية بين 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني. (العربية) 

مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيليّة تكشف سرّاً عن بوتين: مستعدٌّ لفعل أيّ شيء لإرضاء الصين
lebanon 24
21/07/2025 11:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: "بعوضة صينية" قد تقلب موازين التجسس في العالم!
lebanon 24
21/07/2025 11:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي (رويترز)
lebanon 24
21/07/2025 11:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الاتفاق مع الصين تم بانتظار موافقتي وموافقة الرئيس الصيني
lebanon 24
21/07/2025 11:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:33 | 2025-07-21
04:25 | 2025-07-21
04:17 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:13 | 2025-07-21
04:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24