صحيفة صينية: ترامب قد يزور الصين

نقلت صحيفة "ساوث بوست" عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي قد قبل ذهابه إلى قمة الاقتصادي لدول والمحيط (أبيك) أو يلتقي بنظيره الصيني على هامش القمة.

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ومن المقرر عقد قمة "أبيك" في بين 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني. (العربية)