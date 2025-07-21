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استطلاع: غالبية الأميركيين يرفضون الانضمام إلى حزب ماسك

Lebanon 24
21-07-2025 | 01:53
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أظهر استطلاع جديد أن الغالبية العظمى من الناخبين الأميركيين لا ينوون الانضمام إلى "حزب أميركا" الذي أعلنه الملياردير إيلون ماسك مؤخرًا كبديل للحزبين الجمهوري والديمقراطي.
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وأجرى الإستطلاع جامعة كوينيبياك

وأجاب 77% من الناخبين المسجلين المستطلعين بأنهم لن يفكروا في الانضمام إلى هذا الحزب، بينما أبدى 17% فقط استعدادهم للانضمام أو "التفكير" في ذلك وفقا لصحيفة ذا هيل الأميركية. (العربية) 
 
 
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