استطلاع: غالبية الأميركيين يرفضون الانضمام إلى حزب ماسك

أظهر استطلاع جديد أن الغالبية العظمى من الناخبين لا ينوون الانضمام إلى "حزب أميركا" الذي أعلنه الملياردير مؤخرًا كبديل للحزبين والديمقراطي.

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وأجرى الإستطلاع .



وأجاب 77% من الناخبين المسجلين المستطلعين بأنهم لن يفكروا في الانضمام إلى هذا الحزب، بينما أبدى 17% فقط استعدادهم للانضمام أو "التفكير" في ذلك وفقا لصحيفة ذا هيل الأميركية. (العربية)