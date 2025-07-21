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عربي-دولي

ألبانيزي: غزة باتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:56
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اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بقتل الأطفال، وتجويع الملايين، مؤكدة أن نية إسرائيل “هي محو الفلسطينيين من قطاع غزة”.
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وفي تعليق لها على مقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة جوعًا في غزة، قالت ألبانيزي في منشور على منصة “إكس”: “جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم.. واليوم هناك دولة (في إشارة إلى إسرائيل) تتعمد تجويع الملايين وتطلق النار على الأطفال”.

وحول ما يجري في القطاع قالت ألبانيزي للجزيرة “لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غزة فالمجاعة وصلت ذروتها”، واعتبرت المقررة الأممية أن المجتمع الدولي “يكافئ إسرائيل ولا يمكن الحديث عن حل الدولتين وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

وحذرت المقررة الأممية من أن غزة “تعيش واقعا مأساويا وباتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم”، مضيفة أن “الحصار والتضييق على إدخال المساعدات يسهم في زيادة الوفيات”، ودعت إلى “وقف الكارثة التي تحدث في قطاع غزة”.

كما انتقدت ألبانيزي الولايات المتحدة وإسرائيل قائلة “تقومان بتوزيع الطعام بآلية تعتمد القتل، وبالتالي هو مشروع إجرامي، لا تواجهان أي معارضة”.
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