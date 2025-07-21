ألبانيزي: غزة باتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم

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اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بقتل الأطفال، وتجويع الملايين، مؤكدة أن نية إسرائيل “هي محو من قطاع غزة”.وفي تعليق لها على مقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة جوعًا في غزة، قالت ألبانيزي في منشور على منصة “إكس”: “جيلنا تربّى على أن كانت الشر الأعظم.. واليوم هناك دولة (في إشارة إلى إسرائيل) تتعمد تجويع الملايين وتطلق النار على الأطفال”.وحول ما يجري في القطاع قالت ألبانيزي للجزيرة “لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غزة فالمجاعة وصلت ذروتها”، واعتبرت المقررة الأممية أن “يكافئ إسرائيل ولا يمكن الحديث عن حل الدولتين وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.وحذرت المقررة الأممية من أن غزة “تعيش واقعا مأساويا وباتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم”، مضيفة أن “الحصار والتضييق على إدخال المساعدات يسهم في زيادة الوفيات”، ودعت إلى “وقف الكارثة التي تحدث في قطاع غزة”.كما انتقدت ألبانيزي وإسرائيل قائلة “تقومان بتوزيع الطعام بآلية تعتمد القتل، وبالتالي هو مشروع إجرامي، لا تواجهان أي معارضة”.