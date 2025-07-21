خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟

أعلنت خطوط طيران ألاسكا الجوية الأميركية في بيان إنها علقت كل رحلاتها بعد تعرضها لعطل تقني، مما أثر على أنظمتها.

Advertisement

ولم تُحدد طبيعة الانقطاع، وذلك في المرة الثانية التي توقف فيها الشركة تحليق طائراتها خلال ما يزيد قليلا عن عام.وقالت الأميركية في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى مساء أمس الأحد "في الثامنة مساء بتوقيت ، تعرضت خطوط طيران ألاسكا لعطل تقني أثر على عملياتنا. طلبنا وقفا مؤقتا شاملا على لرحلات ألاسكا وهورايزون إير".وأضافت شركة الطيران التي مقرها أن آثار التوقف ستظل واضحة على عملياتها طوال المساء، دون تقديم المزيد من التفاصيل.