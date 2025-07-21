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عربي-دولي

خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:59
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أعلنت خطوط طيران ألاسكا الجوية الأميركية في بيان إنها علقت كل رحلاتها بعد تعرضها لعطل تقني، مما أثر على أنظمتها.
 
ولم تُحدد طبيعة الانقطاع، وذلك في المرة الثانية التي توقف فيها الشركة تحليق طائراتها خلال ما يزيد قليلا عن عام.
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وقالت شركة الطيران الأميركية في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز مساء أمس الأحد "في الثامنة مساء بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأحد، تعرضت خطوط طيران ألاسكا لعطل تقني أثر على عملياتنا. طلبنا وقفا مؤقتا شاملا على لرحلات ألاسكا وهورايزون إير".

وأضافت شركة الطيران التي مقرها سياتل أن آثار التوقف ستظل واضحة على عملياتها طوال المساء، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
 
 
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