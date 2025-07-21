في أعقاب الإعصار ويفا.. عواصف تجتاح جنوب الصين

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اجتاحت عواصف المناطق الجنوبية من البر للصين، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار ويفا هونج كونج.وهطلت أمطار غزيرة على مدن يانغجيانغ وتشانجيانغ وماومينغ في إقليم قوانغدونغ بجنوب بعد أن اجتاحت اليابسة مساء أمس الأحد.ومر الإعصا بهونج كونج حيث تسبب في سقوط الأشجار والسقالات وتوقف الرحلات الجوية واحتماء ما يقرب من 280 شخصا بالملاجئ.وقالت الوطنية إن الإعصار ضعف إلى عاصفة استوائية عند وصوله إلى اليابسة، وتوقعت أن تتخطى العاصفة ساحل قوانغدونغ وتتحرك البلاد باتجاه .ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في البر الرئيسي للصين مثل قوانغدونغ وقوانغشي وهاينان وفوجيان حتى صباح غدا الثلاثاء، مع تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية ورياح خطيرة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة ستتحرك نحو خليج تونكين في وقت متأخر من الاثنين، حيث ستزداد كثافتها قبل أن تجتاح لفيتنام غدا الثلاثاء.