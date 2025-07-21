Advertisement

عربي-دولي

في أعقاب الإعصار ويفا.. عواصف تجتاح جنوب الصين

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1394474-638886890258138620.jpg
Doc-P-1394474-638886890258138620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتاحت عواصف المناطق الجنوبية من البر الرئيسي للصين، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار ويفا هونج كونج.
Advertisement

وهطلت أمطار غزيرة على مدن يانغجيانغ وتشانجيانغ وماومينغ في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين بعد أن اجتاحت العاصفة اليابسة مساء أمس الأحد.

ومر الإعصا بهونج كونج حيث تسبب في سقوط الأشجار والسقالات وتوقف الرحلات الجوية واحتماء ما يقرب من 280 شخصا بالملاجئ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية إن الإعصار ضعف إلى عاصفة استوائية عند وصوله إلى اليابسة، وتوقعت أن تتخطى العاصفة ساحل قوانغدونغ وتتحرك جنوب غرب البلاد باتجاه فيتنام.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في البر الرئيسي للصين مثل قوانغدونغ وقوانغشي وهاينان وفوجيان حتى صباح غدا الثلاثاء، مع تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية ورياح خطيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة ستتحرك نحو خليج تونكين في وقت متأخر من صباح اليوم الاثنين، حيث ستزداد كثافتها قبل أن تجتاح الساحل الشمالي لفيتنام غدا الثلاثاء.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر شبكة الكهرباء في الجنوب في أعقاب الصلية الصاروخية الإيرانية الأخيرة
lebanon 24
21/07/2025 14:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: وقف جلسة محاكمة نتنياهو في أعقاب تلقيه تحديثا أمنيا وخروجه من قاعة المحكمة
lebanon 24
21/07/2025 14:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اطلاق صفارات الانذار في الشمال في اعقاب الاشتباه بدخول طائرة من دون طيار
lebanon 24
21/07/2025 14:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: إجلاء آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية
lebanon 24
21/07/2025 14:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2025-07-21
07:32 | 2025-07-21
07:25 | 2025-07-21
07:10 | 2025-07-21
07:00 | 2025-07-21
06:58 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24