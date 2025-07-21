اشتباكات مسلحة في مصر تسفر عن مقتل 3 إرهابيين

Advertisement

(الشرق الأوسط)

أعلنت ، أمس، مقتل شخصين أثناء ، في محافظة ، يشتبه بأنهما كانا «يخططان لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد»، فيما قُتل مدني وجُرح ضابط خلال العملية.ووصفت «الداخلية» في بيان أحد المشتبه بهما، ويدعى ، بأنه «أحد عناصر حركة (حسم)... ومحكوم عليه بالعديد من القضايا».وذكرت الوزارة أنها رصدت تسلل عبد الرازق إلى البلاد "بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكراً لاختبائه، تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي محمد (مطلوب ضبطه وإحضاره)".