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اشتباكات مسلحة في مصر تسفر عن مقتل 3 إرهابيين

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:15
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل شخصين أثناء تبادل لإطلاق النار، في محافظة الجيزة، يشتبه بأنهما كانا «يخططان لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد»، فيما قُتل مدني وجُرح ضابط خلال العملية.
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ووصفت «الداخلية» في بيان أحد المشتبه بهما، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق، بأنه «أحد عناصر حركة (حسم)... ومحكوم عليه بالعديد من القضايا». 
وذكرت الوزارة أنها رصدت تسلل عبد الرازق إلى البلاد "بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكراً لاختبائه، تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه وإحضاره)".
(الشرق الأوسط)
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