لندن تجهّز حملة كبرى لإعادة تسليح أوكرانيا في أقل من شهرين

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أفادت " تلغراف" بأن جون هيلي سيدعو الدول الغربية في اجتماع مجموعة الاتصال لدعم لزيادة المساعدات العسكرية لكييف، وإعادة تسليح قواتها في 50 يوما.وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يدعو هيلي في كلمته إلى إطلاق حملة لتسليح أوكرانيا تمتد لمدة 50 يوما.كما سيعرب عن دعمه لمقترح الرئيس الأميركي الذي هدد في 14 يوليو بفرض عقوبات جديدة على وشركائها التجاريين، في حال عدم توصل وواشنطن خلال هذه المدة إلى اتفاق بشأن تسوية الأزمة .كما أشارت الصحيفة إلى أن وبريطانيا قد تتوصلان خلال الاجتماع إلى اتفاق لشراء صواريخ إضافية مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، بتمويل قدره 170 مليون مقدم من برلين.وفي سياق متصل قال مصدر حكومي ألماني في وقت سابق إن ميرتس وستارمر سيتفقان على الإنتاج المشترك للأسلحة البعيدة المدى "لردع روسيا" في إطار توقيع معاهدة الصداقة بين وألمانيا.(روسيا اليوم)