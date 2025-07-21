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لندن تجهّز حملة كبرى لإعادة تسليح أوكرانيا في أقل من شهرين

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:25
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أفادت "ديلي تلغراف" بأن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي سيدعو الدول الغربية في اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا لزيادة المساعدات العسكرية لكييف، وإعادة تسليح قواتها في 50 يوما.
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وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يدعو هيلي في كلمته إلى إطلاق حملة لتسليح أوكرانيا تمتد لمدة 50 يوما.

كما سيعرب عن دعمه لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد في 14 يوليو بفرض عقوبات جديدة على روسيا وشركائها التجاريين، في حال عدم توصل موسكو وواشنطن خلال هذه المدة إلى اتفاق بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا وبريطانيا قد تتوصلان خلال الاجتماع إلى اتفاق لشراء صواريخ إضافية مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، بتمويل قدره 170 مليون يورو مقدم من برلين.

وفي سياق متصل قال مصدر حكومي ألماني في وقت سابق إن ميرتس وستارمر سيتفقان على الإنتاج المشترك للأسلحة البعيدة المدى "لردع روسيا" في إطار توقيع معاهدة الصداقة بين بريطانيا وألمانيا.
(روسيا اليوم)
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