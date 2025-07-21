في حال فشل محادثات السلام.. تقرير يكشف ما تحضر له اسرائيل

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كتب موقع "العربية": كشفت مصادر بالجيش لصحيفة ، أن إيال زامير ينوي تطبيق خطة تطويق واستنزاف لحماس في غزة إذا فشلت المفاوضات.وبحسب الصحيفة لا ينوي زامير التدخل بريا في المخيمات المركزية أو مدينة غزة وسط القطاع وإنما يريد تطويقَها بالكامل وشنَ هجماتٍ من الجو.وقالت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي سحب لهذا السبب لواءي المشاة النظامييّن – المظليين والكوماندوز – من القطاع إلى جبهات أخرى.إلى ذلك نقلت القناة 13 عن مصادر مطلعة أن هناك تقدماً في قضية الأسرى الذين سيتم إطلاقُ سراحهم مقابل عودة المحتجزين في غزة، بينما لا تزالُ بعضُ الخلافات فيما يخصُ انتشارَ الجيشِ الإسرائيلي خلال وقف النار.وقال مسؤولٌ أميركي إن تتأخر في الرد رغم التنازلات الإسرائيلية، على حد تعبيره.وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الأحد، أن الوسطاء في ما زالوا ينتظرون رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.وذكر الموقع أن مسؤولي الحركة في الدوحة "يميلون لدعم المقترح"، مضيفاً أن "الجناح العسكري لحماس لم يرسل رداً واضحاً بشأن هذا المقترح".كما نقلت "القناة 13" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة نظراً للتقدم في عملية التفاوض"، مضيفةً أن "وزير الشؤون الاستراتيجية سينضم للمفاوضات إذا ما تحقق اختراق".وفي مفاوضات غير مباشرة تجرى في الدوحة، تواصل وحركة حماس منذ أشهر محاولاتهما للتوصل إلى تسويات تتيح وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن الأسرى.ويتولى دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً بوجود تقدم، لكن لا تلوح في الأفق أي انفراجة حقيقية.في سياق متصل، عبّر رئيس العامة الإسرائيلية إيال زامير عن اعتقاده بتزايد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة والتوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس.وأكد زمير، خلال زيارة للقوات الإسرائيلية في ، أن مستعدة لجميع السيناريوهات. وقال دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات: "سنعتمد أنماطاً عملياتية جديدة من شأنها تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص مكامن الضعف، وتعميق المكاسب الميدانية".وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أنه سيتم عرض تلك السيناريوهات على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.