لرواد البحر في تركيا.. تحذير عاجل من بكتيريا خطيرة

أفادت صحيفة "ملييت" (Milliyet) نقلا عن تصريحات أخصائي في مستشفى " نايتينغيل" في إسطنبول، الدكتور أوغور أفيرين، عن تحذير الأطباء للمصطافين من خطر بكتيريا "فيبريو" (Vibrio) المنتشرة في مياه البحر.

Advertisement

وقد تؤدي هذه البكتيريا في بعض الحالات إلى الإصابة بالكوليرا.

وذكرت الصحيفة أن لبكتيريا مثل "فيبريو باراهيموليتيكس" (Vibrio parahaemolyticus) و"فيبريو فولنيفيكس" (Vibrio vulnificus) قد تم اكتشافه مؤخرا على سواحل ، وبحر إيجة، والبحر المتوسط.

وأشار أفيرين إلى أن على الأشخاص الذين يتعرضون لمياه البحر في فصل الصيف توخي الحذر، موضحا: "تتكاثر بكتيريا فيبريو في المياه المالحة والدافئة، وخاصة بكتيريا "فيبريو كوليري" (Vibrio cholerae). وقد تدخل الجسم عبر الجهاز الهضمي عند ابتلاع مياه بحر ملوثة، مسببة ، التي تؤدي إلى إسهال شديد وفقدان كبير للسوائل. ورغم أن حالات الكوليرا نادرة في ، إلا أن الخطر لا يزال قائما."

وأوضح الطبيب أن الخطر يكمن في تلامس الجروح المفتوحة مع مياه البحر.

وفي ما يتعلق بزيادة خطر التهابات المسالك البولية في أشهر الصيف، لفت الطبيب إلى أن البقاء لفترات طويلة في ملابس السباحة المبللة بعد الخروج من البحر، خاصة لدى النساء، يعزز من احتمالية الإصابة بهذه الالتهابات. (روسيا اليوم)