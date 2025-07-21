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صحة

لرواد البحر في تركيا.. تحذير عاجل من بكتيريا خطيرة

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:37
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أفادت صحيفة "ملييت" (Milliyet) التركية نقلا عن تصريحات أخصائي المسالك البولية في مستشفى "فلورانس نايتينغيل" في إسطنبول، الدكتور أوغور أفيرين، عن تحذير الأطباء للمصطافين من خطر بكتيريا "فيبريو" (Vibrio) المنتشرة في مياه البحر.
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وقد تؤدي هذه البكتيريا في بعض الحالات إلى الإصابة بالكوليرا.
 
وذكرت الصحيفة أن الحمض النووي لبكتيريا مثل "فيبريو باراهيموليتيكس" (Vibrio parahaemolyticus) و"فيبريو فولنيفيكس" (Vibrio vulnificus) قد تم اكتشافه مؤخرا على سواحل بحر مرمرة، وبحر إيجة، والبحر المتوسط.
 
وأشار أفيرين إلى أن على الأشخاص الذين يتعرضون لمياه البحر في فصل الصيف توخي الحذر، موضحا: "تتكاثر بكتيريا فيبريو في المياه المالحة والدافئة، وخاصة بكتيريا "فيبريو كوليري" (Vibrio cholerae). وقد تدخل الجسم عبر الجهاز الهضمي عند ابتلاع مياه بحر ملوثة، مسببة الكوليرا، التي تؤدي إلى إسهال شديد وفقدان كبير للسوائل. ورغم أن حالات الكوليرا نادرة في تركيا، إلا أن الخطر لا يزال قائما."
 
وأوضح الطبيب أن الخطر الرئيسي يكمن في تلامس الجروح المفتوحة مع مياه البحر.
 
وفي ما يتعلق بزيادة خطر التهابات المسالك البولية في أشهر الصيف، لفت الطبيب إلى أن البقاء لفترات طويلة في ملابس السباحة المبللة بعد الخروج من البحر، خاصة لدى النساء، يعزز من احتمالية الإصابة بهذه الالتهابات. (روسيا اليوم) 
 

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