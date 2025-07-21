بدء خروج عائلات البدو المحتجزين في السويداء.. ووزارة الداخلية السورية توثق اللحظات الأولى

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خرجت العائلات المحتجزة من مدينة ، جنوب غربي ، وذلك بعد جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن، وفق ما أعلنت وسائل إعلام اليوم الإثنين .ونشرت السورية صورا للحظات الأولى لخروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء منذ عدة أيام، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد عمران، قائد الأمن الداخلي في محافظة .وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء، أكد السعي للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة.كما شدد المسؤول الأمني على ضرورة جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وفتح المجال لمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.وفي وقت سابق من ليلة الاثنين دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو من داخل المدينة.وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في وقت سابق من الإثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات .ونقلت السورية " " عن الدالاتي قوله: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".وأضاف: "سيتم ضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني".(سكاي نيوز)