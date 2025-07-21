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عربي-دولي

بدء خروج عائلات البدو المحتجزين في السويداء.. ووزارة الداخلية السورية توثق اللحظات الأولى

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:09
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خرجت العائلات المحتجزة من مدينة السويداء، جنوب غربي سوريا، وذلك بعد جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الشأن، وفق ما أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الإثنين . 
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ونشرت وزارة الداخلية السورية صورا للحظات الأولى لخروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء منذ عدة أيام، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر عمران، قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا.

وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء، أكد السعي للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة.

كما شدد المسؤول الأمني على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وفتح المجال لمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وفي وقت سابق من ليلة الاثنين دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو من داخل المدينة.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في وقت سابق من الإثنين، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم خلال الساعات القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الدالاتي قوله: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".

وأضاف: "سيتم ضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني".(سكاي نيوز)

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