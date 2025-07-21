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عربي-دولي

مسيّرات أوكرانية تُحدث فوضى في مطارات موسكو

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:25
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ذكرت وسائل إعلام روسية، أن هجمات كبيرة شنتها أوكرانيا، الإثنين، بطائرات مسيرة على موسكو تسببت في حالة من الفوضى في المطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة.
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وأوضحت المصادر، أن آلاف الركاب انتظروا في طوابير أو ناموا على الأرض بعد إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية أشخاصا ينامون على أرضية مطار شيريميتيفو، وهو المطار الأكثر ازدحاما في روسيا من حيث أعداد الركاب، وسط طوابير طويلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت 117 طائرة مسيرة خلال الليل، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو، بعد إسقاط 172 طائرة مسيرة في اليوم السابق، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو.
(سكاي نيوز)

 
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