مسيّرات أوكرانية تُحدث فوضى في مطارات موسكو

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ذكرت وسائل إعلام روسية، أن هجمات كبيرة شنتها ، الإثنين، بطائرات مسيرة على تسببت في حالة من الفوضى في المطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة.وأوضحت المصادر، أن آلاف الركاب انتظروا في طوابير أو ناموا على الأرض بعد إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها.وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية أشخاصا ينامون على أرضية مطار شيريميتيفو، وهو الأكثر ازدحاما في من حيث أعداد الركاب، وسط طوابير طويلة.وقالت ، إنها أسقطت 117 طائرة مسيرة خلال الليل، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو، بعد إسقاط 172 طائرة مسيرة في اليوم السابق، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو.(سكاي نيوز)