بعد وساطة حكومية.. خروج عائلات محتجزة من السويداء الى درعا

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وذكر مراسل العربية أن الذين سيتم إجلاؤهم سينقلون إلى ريف السويداء، وبعدها لمحافظة درعا بإشراف السوري، على أن يعودوا إلى مناطق سكنهم في السويداء بعد ضبط الأمن ووقف القتال وضمن تهدئة الأوضاع.



وقالت قناة الإخبارية الرسمية السورية، اليوم الاثنين، إن عائلات محتجزة بدأت الخروج من السويداء بعد جهود وساطة بذلتها الحكومة السورية. بدأت حافلات تابعة للحكومة إجلاء نحو 1500 شخص من المحتجزين في السويداء، تنفيذا لاتفاق وقف النار وإنهاء التصعيد.وذكر مراسل العربية أن الذين سيتم إجلاؤهم سينقلون إلى ريف السويداء، وبعدها لمحافظة درعا بإشراف السوري، على أن يعودوا إلى مناطق سكنهم في السويداء بعد ضبط الأمن ووقف القتال وضمن تهدئة الأوضاع.وقالت قناة الإخبارية الرسمية السورية، اليوم الاثنين، إن عائلات محتجزة بدأت الخروج من السويداء بعد جهود وساطة بذلتها الحكومة السورية.

وأضافت أن المصابين جراء الاشتباكات الأخيرة بدأوا أيضاً بالخروج.



وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوب ، العميد أحمد الدالاتي أن عملية الإفراج عن عائلات البدو المحتجزين لدى فصائل السويداء بدأت.

ونقلت السورية (سانا) "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيجري الإفراج عن عائلات البدو المحتجزين في المحافظة خلال الساعات ، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني".



وأكد الدالاتي "على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".

وكان السوري مصعب حذَّر أمس من أن استمرار الوضع الحالي في محافظة السويداء لفترة طويلة قد يؤدي إلى وضع "كارثي"، عقب الاشتباكات المسلحة الدامية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال العلي في تصريحات لتلفزيون "الإخبارية" السوري: "الواقع الأمني يحد من عمل المنظمات، وعندما تغيب سلطة الدولة والقوانين عن أي مكان ستدخل بحالة فوضى"، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع مديرية الصحة في السويداء.



ونددت أمس بقيام "عناصر خارجة عن القانون" في السويداء بمنع قافلة إنسانية من دخول المحافظة.



وأدت الاشتباكات الدامية التي استمرت لعدة أيام بين المجموعات المسلحة المحلية والعشائر البدوية في السويداء إلى مئات القتلى والمصابين.