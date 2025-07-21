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عربي-دولي

شرطة عُمان تضبط 30 شخصاً في مداهمة فندق.. بينهم 21 امرأة

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:45
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أعلنت الشرطة في سلطنة عُمان، مساء الأحد، عن "القبض على 30 شخصاً بينهم 21 امرأة من جنسيات آسيوية".
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 وأكت أنهم "قاموا بممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة في أحد الفنادق".
وأشارت الشرطة العمانية في منشورعبر منصة "إكس" إلى أن "قيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على ثلاثين شخصاً بينهم إحدى وعشرون امرأة من جنسيات آسيوية مختلفة".
وأوضح المنشور أنه "تم اعتقالهم لقيامهم بممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة في أحد الفنادق بولاية مطرح، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم". (بالعربية)
 
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