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تطورات جديدة في مفاوضات التهدئة بغزة وفق مصدر إسرائيلي

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:03
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أشار مصدر إسرائيلي، اليوم الاثنين، ألى أن "مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بينحماس" وإسرائيل تتقدم ببطء، لكن تم حل العقبات الرئيسية".

وأضاف المصدر أن "العقبات تتمثل في مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور موراغ، وهو منطقة أمنية إسرائيلية رئيسية في جنوب قطاع غزة، وضمانات إنهاء الحرب في غزة، دون تحديد ما ينطوي عليه ذلك".
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وتابع المصدر: "الآن، يتركز كل شيء حول القوائم، والتي لا تستغرق عادة الكثير من الوقت"، في إشارة إلى قوائم الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بمجرد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يريد التوصل إلى اتفاق ليس فقط لأنه "الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، ولكن أيضا "بسبب الضغط الأمريكي".
(بالعربية)
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