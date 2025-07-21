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صحيفة تكشف مُخطّط إسرائيل في سوريا... لماذا تُريد طرد تركيا؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:24
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كشفت صحيفة "حرييت" التركيّة، أنّ "إسرائيل قلقة من نفوذ تركيا في سوريا"، وأنّ "تل أبيب تُحاول إشعال حرب أهلية في دمشق، لدفع أنقرة للخروج من المنطقة".
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وأضافت "حرييت" أنّ "هدف إسرائيل الرئيسي هو تركيا، لأنّ أنقرة فاعلة في سوريا ولبنان".
 
وتابعت الصحيفة التركيّة أنّ "الأولوية الثانية في السياسة الإسرائيلية تجاه تركيا، هي منع نزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ". (سبوتنيك)
 
 
 
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