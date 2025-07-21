صحيفة تكشف مُخطّط إسرائيل في سوريا... لماذا تُريد طرد تركيا؟



Advertisement كشفت صحيفة "حرييت" التركيّة، أنّ " قلقة من نفوذ في "، وأنّ " تُحاول إشعال في ، لدفع للخروج من المنطقة".

وأضافت "حرييت" أنّ "هدف إسرائيل هو تركيا، لأنّ أنقرة فاعلة في سوريا ولبنان".

وتابعت الصحيفة التركيّة أنّ "الأولوية الثانية في السياسة تجاه تركيا، هي منع نزع سلاح الكردستانيّ". (سبوتنيك)